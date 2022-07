Jendouba: Mécontentement des agriculteurs, ouvriers et cadres du groupement de développement agricole « Bousdira »

Les ouvriers et les cadres du groupement de développement agricole « Bousdira » en plus des 100 agriculteurs bénéficiaires ont exprimé leur mécontentement face à la détérioration de la situation dans le groupement et le non remboursement de leurs salaires depuis 4 mois appelant à l’ouverture d’une enquête pour mauvaise gestion et suspicion de corruption.

A ce sujet, le gouverneur actuel de Jendouba, Samir Kouka a déclaré à la TAP qu’une séance pour examiner la situation du groupement et trouver les solutions sera organisée.

Tout en s’engageant à examiner la situation du groupement, le commissaire régional au développement agricole à Jendouba, Abdelbassat Jelil Afli a indiqué à l’agence TAP que le rôle des autorités régionales et locales se limite à la supervision.

Rappelons que le 15 mars 2018, le conseil d’administration du groupement « Bousdira » relevant de la délégation de Bousalem a été dissolu en raison des problèmes de mauvaise gestion et l’incapacité de la direction du groupement de payer les factures de consommation d’eaux d’irrigation et de faire face aux interventions anarchiques sur les réseaux d’irrigation.

Après plus de 30 mois, le 22 décembre 2020, le président sortant du conseil dissolu a été réélu face à la réticence des adhérents à se présenter pour la direction du groupement.

Environ 100 agriculteurs bénéficient des services du groupement et possèdent 900 hectares des terres situé au « Henchir Bousdira ».