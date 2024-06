Israël détruit le hall de départ du point de passage de Rafah

L’armée israélienne poursuit ses opérations agressives dans la ville de Rafah. L’on assiste non seulement à des destructions importantes et à des démolitions systématiques de maisons résidentielles dans les parties est, centrale et ouest de la ville, mais aussi à la mise hors service complète du point de passage de Rafah.

Il est la cible de tirs depuis 40 jours et ses propriétés ont été gravement endommagées et détruites.

Depuis quelques heures aujourd’hui, le hall de départ de ce point de passage a été complètement détruit et incendié.

C’est le seul point de sortie des [Palestiniens de Gaza] vers le monde extérieur. Il ne sera bientôt plus opérationnel.

