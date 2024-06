Afrique du Sud : Zuma  crie à la fraude électorale

Pour l’ancien chef de l’État sud-africain, Jacob Zuma, qui a dirigé le pays de 2009 à 2018, le scrutin du 29 mai aurait été truqué : « Comment est-ce possible qu’un si grand nombre de partis se plaignent du même problème ? Il ne s’agit pas d’un seul parti qui déclare avoir été spolié, pas seulement le MK mais plusieurs autres, cela n’est pas anodin. Nous voulons que ce problème soit analysé par la justice », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Arrivé 3ème lors de cette élection, Jacob Zuma a aussi refusé de rejoindre la coalition formée par son ancien parti l’ANC et d’autres formations politiques dont l’Alliance démocratique, deuxième plus grand parti du pays.

Cette alliance a permis le maintien au pouvoir de Cyril Ramaphosa alors que l’ANC a été fragilisé par le scrutin du 29 mai dernier. Pour la première fois depuis la fin de l’Apartheid, le parti a perdu sa majorité absolue. Au fil des ans, il a été fortement impacté par les différents scandales de corruption et peine à obtenir l’adhésion de la jeune génération, qui n’a pas connu les heures de gloire du parti de Nelson Mandela.

