Netanyahou dissout le cabinet de guerre pour barrer  la route à Ben Gvir

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé lundi à ses ministres sa décision de dissoudre le cabinet de guerre et de tenir les discussions pertinentes au sein du cabinet politique et de sécurité. Les proches de Netanyahou estiment toutefois qu’il consultera un forum plus restreint, similaire au cabinet de guerre, tandis que les décisions seront prises au sein du cabinet élargi.

Ce faisant, le chef du gouvernement israélien évite de se plier aux exigences du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qui souhaitait rejoindre le cabinet de guerre après le départ de Benny Gantz et Gadi Eizenkot. Outre les deux démissionnaires, le cabinet de guerre était composé du Premier ministre, Benjamin Netanyahou, du ministre de la Défense Yoav Gallant, et du ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, tous trois membres du Likoud.

La semaine dernière, au soir de la démission de Benny Gantz et du Parti de l’unité nationale de la coalition, Ben Gvir avait écrit au Premier ministre : « Le cabinet restreint a dirigé Israël jusqu’à présent, tout en excluant les ministres les plus importants du gouvernement. Maintenant, il n’y a plus d’excuse pour boycotter et exclure des partenaires et des ministres de premier plan ».

