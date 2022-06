Jerandi et le président de la JETRO s’entretiennent au Japon des préparatifs de la TICAD 8

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi a eu, jeudi, au Japon, une rencontre avec le président de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), Nobuhiko Sasaki sur les derniers préparatifs de la Tunisie pour accueillir, les 27 et 28 août prochain, la huitième « Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique « TICAD8 » .

Jerandi, en visite au japon les 2 et 3 juin, a mis l’accent, sur l’importance de cette conférence compte tenu des défis auxquels fait face le continent africain la conjoncture défficile que traverse la plupart des économies dans le monde, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères..

Le ministre a évoqué l’état d’avancement des préparatifs de la TICAD 8, exprimant la volonté de la Tunisie de voir la JETRO encourager les entreprises japonaises à visiter la Tunisie et à participer au forum économique qui sera organisé dans le cadre de cette manifestation en coopération avec les secteurs public et privé des deux pays.

Jerandi a souligné l’importance de favoriser un plus grand équilibre de la balance commerciale tuniso-japonaise et l’existence d’opportunités de coopération prometteuses non exploitées entre les deux pays.

Il a affirmé que la Tunisie aspire à développer davantage ses relations économiques et commerciales avec le japon et à booster ses exportations vers ce marché metant l’accent sur l’importance de réactiver le protocole d’accord signé, en 2019, entre la JETRO et l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA), afin d’établier des relations fructueuses entre les deux institutions.

De son côté Sasaki a fait part de son entière confiance quant à la capacité de la Tunisie à garantir la réussite de cet évènement rappelant que la Tunisie,d qui est un partenaire économique important pour le Japon, suscite un intérêt croissant auprès des investisseurs japonais.

Le responsable a exprimé la disposition de son organisation à encourager et stimuler les investissements et les échanges commerciaux entre les deux pays ainsi qu’à développer des programmes de coopération avec la Tunisie.

La Tunisie avait obtenu l’accord d’accueillir la « Ticad 8 », à l’issue de la 33ème session ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA) tenue, les 9 et 10 février 2020, à Addis-Abeba en Ethiopie.

La TICAD vise à promouvoir le dialogue politique entre l’Afrique et ses partenaires et à recueillir un soutien pour les initiatives de développement des pays de ce continent.