Jerandi reçoit l’ambassadeur d’Arabie saoudite

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi a reçu, lundi, l’ambassadeur d’Arabie saoudite à Tunis, Abdulaziz Bin Ali al-Saqr.

La rencontre a été l’occasion de réaffirmer la solidité des liens fraternels et historiques entre les deux pays, et le souci des deux dirigeants d’impulser davantage la coopération bilatérale pour la hisser aux meilleurs niveaux, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Les deux parties ont souligné l’importance de concrétiser cette volonté commune en oeuvrant à bien préparer les prochaines échéances bilatérales, dont en premier lieu l’échange de visites au plus haut niveau et l’accélération de la tenue de la réunion de la Commission mixte tuniso-saoudienne en Tunisie, de manière à renforcer les liens de fraternité et de coopération unissant les deux pays et les échanges commerciaux bilatéraux.

L’entretien a également permis d’évoquer le déroulement de la saison de la Omra et les préparatifs en cours de la saison du Hajj. Les deux parties ont, à cet égard, souligné la nécessité de conjuguer les efforts afin d’assurer les meilleures conditions aux pèlerins tunisiens.

Jerandi a, par ailleurs, exprimé à l’ambassadeur saoudien le soutien de la Tunisie aux efforts du Royaume pour instaurer la sécurité et la paix dans la région.

Il a rappelé que la Tunisie salue la création du Conseil présidentiel au Yémen, espérant que cette étape constitue un nouvelle opportunité de parvenir à un règlement politique de la crise au Yémen, qui préserve son unité et la sécurité de ses terres et réponde aux aspirations du peuple yéménite frère à la sécurité, la stabilité et le développement.