Jerandi reçoit le vice-ministre des Affaires étrangères iranien

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othmane Jerandi a reçu, mercredi, le vice-ministre des Affaires étrangères iranien pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, Mir Massoud Hassinian, actuellement en visite en Tunisie dans le cadre d’une tournée maghrébine.

Jerandi s’est vu remettre, à cette occasion, un message écrit de son homologue iranien Hossein Amir Abdollahian, portant sur les relations bilatérales et les moyens de les renforcer davantage dans divers domaines, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

L’entretien a, également, permis de réaffirmer les liens fraternels historiques unissant les deux pays et la volonté commune de les promouvoir dans les divers domaines au service des intérêts des deux peuples frères.

Il a, en outre, été l’occasion de passer en revue l’évolution de la situation dans la région et d’échanger les points de vues au sujet de diverses questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Jerandi a mis en exergue l’importance des échéances bilatérales, notamment la prochaine réunion de la commission mixte tuniso-iranienne. Il a aussi souligné la nécessité d’impulser le rythme de la coopération dans les domaines économique, financier, culturel et touristique, et de multiplier les échanges de visites entre délégations et experts des deux pays.

Le diplomate iranien a, pour sa part, salué le rôle joué par la Tunisie au cours de son mandat au Conseil de sécurité de l’ONU (2020-2021) pour la défense des causes justes et à leur tête la cause palestinienne.