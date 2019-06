“JOB FAIR” débarque dans le Sahel avec des centaines d’emplois

“JOB FAIR” installe ses quartiers dans le Sahel le 25 juin 2019. L’événement, qui sera organisé à la Faculté de médecine de Sousse, s’inscrit dans le cadre du projet “Tunisia JOBS”, un programme monté par l’USAID (Agence des États-Unis pour le développement international), en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS). Le but du dispositif est de :

• Consolider le partenariat entre les 4C (Centres de Carrière et de Certification de Compétences) et les entreprises de la région

• Mettre en relation les entreprises du bassin d’emploi et les jeunes chercheurs d’emploi

“JOB FAIR du Sahel” va créer une synergie entre les entreprises du bassin d’emploi de la région, les Institutions universitaires de la région, les responsables des 4C des institutions universitaires de la région, les bureaux d’emploi de la région, les diplômés des Institutions universitaires de la région et les médias nationaux et régionaux, pour offrir aux jeunes des débouchés qui correspondent à leurs aspirations. Pas moins de 465 emplois, dans divers secteurs, seront mis à la disposition des visiteurs.