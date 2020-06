Joe Biden est assuré d’être le candidat démocrate face à Donald Trump

Joe Biden a annoncé qu’il avait suffisamment de délégués pour confirmer sa nomination comme candidat des démocrates, en vue du duel avec le président républicain Donald Trump lors de l’élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis. « Ce soir, nous sommes assurés des 1 991 délégués nécessaires pour remporter la nomination démocrate », a tweeté l’ancien vice-président, samedi 6 juin.

Vice-président pendant huit ans de Barack Obama, Joe Biden est très populaire chez les noirs américains, un électorat clé pour tout démocrate espérant remporter la présidentielle américaine, particulièrement dans cette période marquée par la mort de George Floyd, un Américain noir de 46 ans, après son interpellation par un policier, qui a déclenché des manifestations antiracistes dans tout le pays. « Il s’agit d’un moment difficile dans l’histoire de l’Amérique. Et la politique colérique et semeuse de discorde de Donald Trump n’est pas une réponse », a-t-il écrit sur la plateforme Medium.

La course à l’investiture démocrate s’était pourtant mal engagée pour Joe Biden face à Bernie Sanders mais il avait repris l’avantage fin février à la faveur d’une primaire en Caroline du Sud. Une moyenne des sondages nationaux établie par le site RealClearPolitics attribue actuellement à Joe Biden une avance de 7,1 points sur Donald Trump pour l’élection.