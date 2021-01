Joe Biden, investi, appelle à l’unité et salue « une journée d’espoir » pour les États-Unis

Lors de sa cérémonie d’investiture en tant que 46e président des États-Unis, le président élu Joe Biden a célébré mercredi une journée d' »espoir » pour l’Amérique, quelques minutes après avoir prêté serment, main levée face au président de la Cour suprême américaine.

« C’est la journée de l’Amérique et de la démocratie, un jour de renouveau, d’espoir et de résolution. L’Amérique a été torturée un temps mais a surmonté l’épreuve. Nous voyons la victoire de la démocratie », a déclaré le nouveau président lors de son discours inaugural depuis Washington.

ors de sa prise de parole, Joe Biden a appelé à l' »unité » et promis de « vaincre le suprémacisme blanc et le terrorisme intérieur ». « Il y a beaucoup de choses à réparer, beaucoup de choses à restaurer, à guérir (…) L’Amérique doit être meilleure que cela ».

« Je jure solennellement que j’accomplirai loyalement les fonctions de président des États-Unis et que je ferai de mon mieux pour préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis », avait-il déclaré quelques minutes plus tôt sur les marches du Capitole.

Joe Biden a fait observer une minute de silence en hommage aux 400.000 victimes du Covid-19, puis il a mis en garde mercredi contre l’arrivée de « la phase la plus dure et la mortelle » de la pandémie et appelé les Américains à mettre de côté leurs différences pour faire face à ce « sombre hiver ».

Le président a ensuite exhorté les Américains à rejeter la manipulation des faits, dans une référence à son prédécesseur Donald Trump qui a nié pendant des semaines le résultat de l’élection présidentielle et popularisé l’expression « fake news ». « Tous les désaccords ne doivent pas mener à la guerre totale. Et nous devons rejeter la culture où les faits eux-mêmes sont manipulés, et même inventés », a lancé le nouveau président démocrate.