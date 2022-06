Journée mondiale de l’Environnement : Appel à la protestation contre la pollution à Gabès le 5 juin 2022

« Stop Pollution », un collectif œuvrant pour une meilleure qualité de vie à Gabès, a appelé les citoyens et les forces vives du pays, à participer massivement aux mouvements de protestation contre la pollution à Gabès, dimanche prochain, 5 juin 2022, parallèlement à Gabès et à Tunis à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement.

A Gabès, le collectif prévoit à partir de 17h30, une marche du Souk Jara qui a été incendié au début du mois de mai 2022, vers la direction Régionale du Groupe Chimique Tunisien. Parallèlement, un rassemblement de protestation aura lieu à Tunis devant la direction centrale du GCT.

Le collectif, qui fête le 5 juin 2022, son 10ème anniversaire estime, dans un communiqué rendu public le 31 mai 2022, que 50 ans de pollution constituent un crime contre la région et appelle à rompre avec l’ancien modèle de développement polluant et qui a fait preuve d’échec, et à instaurer un nouveau modèle « eco-friendly » et qui prend en considération les spécificités naturelles de Gabès et garantit les droits économiques et sociaux de ses habitants.

Rappelant les dégâts environnementaux et sanitaires causés par la pollution chimique à Gabès, le collectif exhorte, par ailleurs, l’Etat à honorer ses engagements, en mettant en application la décision du 29 juin 2017 portant sur l’arrêt immédiat du déversement du phosphogypse dans la mer par les usines de transformation de phosphate, la fermeture des unités polluantes du groupe Chimique Tunisien et la lutte contre toutes les formes de pollution résultant de l’activité industrielle.

Il appelle, en outre, à communiquer à l’opinion publique toute la vérité sur le naufrage du pétrolier Xelo ayant échoué, le 16 avril 2022, au large de Gabès.

Actif depuis 2012, le collectif « Stop pollution » défend le droit de la région de Gabès à un environnement sain et plaide pour l’éradication de toutes les formes de pollution et le changement du modèle de développement régional.