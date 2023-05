Journée régionale de l’emploi dans le secteur du tourisme à Djerba

La journée régionale de l’emploi dans le secteur du tourisme s’est tenue, lundi, au centre de formation touristique de Djerba (gouvernorat de Médenine) avec la participation de 44 unités touristiques qui proposent 242 offres d’ emplois et 418 opportunités d’ emplois directs.

A ce sujet, Frihane Korbi Bousaffara, directrice générale de l’Agence Nationale de l’Emploi, a indiqué que les journées régionales de l’emploi sont organisées à Sousse, Hammamet, Monastir et Mahdia à l’initiative des ministères de l’emploi et du tourisme en collaboration avec la fondation Suisscontact.

De son côté, Karim Blhoussine, inspecteur général auprès du ministère du tourisme, a fait savoir que cette rencontre vise à mieux répondre aux besoins des unités touristiques en matière des ressources humaines et de main d’œuvre qualifiée en vue de réussir la saison touristique 2023.

Par ailleurs, Hichem Mehouachi, commissaire au tourisme à Médenine, a souligné que la région a accueilli, du 1er janvier au 20 mai courant, 280 mille visiteurs, soit une hausse de 32% par rapport à la même période de l’année précédente.

Le nombre de nuitées passées a atteint 1 million 284 nuitées, soit une augmentation de 54%, ce qui représente le 1/4 du nombre de nuitées enregistré au niveau national.

Dans ce contexte, Jalel Hichri, président de la Fédération régionale de l’hôtellerie, a expliqué que les besoins du secteur du tourisme en main d’œuvre dans la région sont en hausse avec une demande de 20 mille emplois pour 45 mille lits.