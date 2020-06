La troisième étape du plan national de confinement ciblé, qui débute demain, jeudi 4 juin 2020 et se poursuit jusqu’au 14 juin 2020, se caractérise par l’augmentation de taux de reprise d’activité pour la fonction publique et les secteurs de l’industrie, des services et de secteur BTP à 100%, selon les détails présentés par la ministre chargée des grands projets, Lobna Jribi.

Elle a rappelé lors d’une conférence de presse, tenue mercredi, à la Kasbah , la réouverture , jeudi, 4 juin 2020, des mosquées, des hôtels, des restaurants de toute catégories, des cafés, des salons de thé et quelques activités culturelles.

Jribi a indiqué, en outre, la reprise de l’activité des salles des fêtes, à partir du 4 juin, en gérant une capacité d’accueil de 50% et ce, jusqu’au 14 juin 2020 (date d’évaluation de la situation). Tandis que les activités des espaces de mariage ouverts se poursuivront normalement (capacité d’accueil de 100%), en respectant les mesures et procédures sanitaires.

Les déplacements entre les régions sont désormais autorisés

En ce qui concerne le transport et le déplacement entre les régions, la ministre a souligné que le respect par les familles des mesures préventives et l’interdiction des déplacements entre les régions du pays, notamment durant la période de l’Aïd al-Fitr, ont abouti à des résultats positifs dans le domaine de la lutte contre coronavirus, ajoutant que le respect des procédures sanitaires « nous a permis d’annoncer avec satisfaction la réouverture des déplacements entres les régions sans autorisation. Il s’agit d’une occasion pour assurer la reprise de la vie normale, à même d’assurer une reprise progressive également de la vie économique.

Quant aux activités sportives, elles reprendront le 8 juin 2020 sans la participation du public tout en respectant les mesures sanitaires décidées par le ministère de la Jeunesse et des Sports (disponibles sur son site web).

La date du 27 juin 2020 sera la date de réouverture des frontières, annoncée après la tenue récemment de la commission nationale de lutte contre le coronavirus sous la présidence du Chef du Gouvernement avec la détermination des conditions et mesures à prendre jusqu’au 14 juin 2020, a-t-elle rappelé, précisant qu’elles sont liées à la situation sanitaire en Tunisie et à l’étranger.

En ce qui concerne le programme de rapatriement des tunisiens bloqués à l’étranger, il débutera, selon la responsable, à partir le 14 juin 2020, selon un calendrier annoncé par le ministère du transport tout en accordant la priorité aux étudiants et aux Tunisiens résidents ayant perdu leur travail à cause de la crise sanitaire ainsi qu’aux Tunisiens non résidents à l’étranger.

Jribi a estimé que la troisième étape de confinement ciblé, qui s’est déroulée en trois étapes à partir du 4 mai 2020, s’est bien passée grâce aux efforts déployés par toutes les parties intervenantes à savoir : le personnel médical et paramédical, les cadres d’Etat, les structures de la société civile, les organisations nationales et les médias.

Elle a, par ailleurs, indiqué que le 14 juin 2020 sera la date de révision des conditions afin, de conférer plus de souplesse aux mesures de confinement, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire en Tunisie et à l’étranger.