Kairouan: Un expert pour examiner les déchets de source inconnue !

Un représentant du service technique de la municipalité de Chebika, Abdelfattah Zairi, a affirmé à Mosaique fm, que des informations ont circulé selon lesquelles, un camion se rend régulièrement dans la région pour y jeter des déchets non triés composés entre autres de papiers, produits en plastique et d’autres portant des marques locales et importées de l’Espagne, de l’Allemagne et d’Italie.

- Publicité-

Zairi a , par ailleurs fait savoir que toutes les directions régionales et locales ainsi que les unités sécuritaires ont été informées et un expert a été chargé d’examiner ces déchets et déterminer leur source.