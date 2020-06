Kairouan : Un mort et 14 blessés dans un accident de la route

Une personne (60 ans) est décédée et 14 ouvriers et ouvrières agricoles ont été blessés dans un accident de la route survenu, mardi à l’aube, dans la localité de Tfifila (délégation d’Ain Jaloula) au niveau de la route régionale n°99 reliant la ville de Kairouan à celle d’Ouslatia.

L’accident a eu lieu lorsqu’un camion chargé de moutons est entré en collision, suite à un dépassement interdit, avec un autre camion léger transportant des ouvrières et ouvrières agricoles pour collecter du romain à Djebel Errihane dans la délégation d’Ouslatia .

Deux blessés ont été transportés à l’hôpital local d’Ouslatia alors que les douze autres ont été transférés vers l’hôpital régional Ibn Jazzar à Kairouan.

Les blessés, dont 10 femmes et deux hommes âgés entre 35 et 65 ans, souffrent de lésions et fractures. Ils bénéficient des soins nécessaires à l’hôpital et leur état de santé est stationnaire, a indiqué à l’Agence TAP le directeur de l’hôpital Ibn Jazzar Mokhtar Ayadi.

Les unités de la garde nationale à Ouslatia ont arrêté le conducteur du camion chargé des moutons ainsi que son compagnon et une enquête a été ouverte suite à cet accident.