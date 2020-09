Kaïs confère avec Mechichi

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, vendredi, au palais de Carthage, avec le chef du gouvernement, Hichem Mechichi.

L’entretien a porté sur les préoccupations économiques, sociales et sanitaires des Tunisiens ainsi que sur la situation politique et sécuritaire dans le pays.

Selon la présidence de la République, l’entretien a, également, permis de passer en revue la situation générale dans le pays, dont particulièrement la situation sanitaire liée au Covid-19, et les conséquences des pluies diluviennes qui se sont abattues, jeudi, sur la Tunisie, causant la mort de deux personnes emportées par les eaux pluviales.

Le retour à l’école et à l’université et les exigences financières qui en découlent ainsi que l’opération terroriste survenue dimanche dernier, à l’intersection de Akouda-El Kantaoui (Sousse), ont, également, été à l’ordre du jour de l’entrevue.