Kais Said appelé par le mouvement Echâab à assimiler la leçon

Le mouvement Echâab, dans un communiqué répercuté jeudi 22 décembre par Radio Diwan FM, s’est déclaré déçu de la faible participation aux législatives du 17 décembre, appelant le président Kais Said à assimiler la leçon et soulignant qu’il s’agit , avant qu’il ne soit tard, d’accorder au dossier économique et social l’attention qu’il mérite afin d’alléger le fardeau pesant sur les tunisiens et protéger le processus du 25 juillet.

Le parti a chargé le gouvernement en place de l’entière responsabilité de l’impuissance , de l’hésitation et de l’incurie dans la gestion des dossiers intéressant la vie des citoyens et à leur tête le dossier des prix et la disponibilité des marchandises outre la santé, le transport, l’énergie et l’enseignement.