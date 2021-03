Kais Saied: « Il n’y a qu’un seul Etat et une seule politique étrangère en Tunisie »

Le président de la République Kais Saied a reçu, mardi, au palais de Carthage, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi.

Selon un communiqué de la présidence de la République, l’entretien a porté notamment sur les relations extérieures de la Tunisie et les liens qu’elle entretient avec des pays frères et amis, en particulier, dans son environnement arabe et africain.

L’entretien a permis également d’aborder les relations entre la Tunisie et plusieurs organisations internationales ainsi que les prochaines échéances prévues dont les préparatifs en cours pour accueillir le Sommet de la Francophonie et en garantir la réussite en coordination avec les pays et les parties concernés, ajoute la même source.

Par ailleurs, le président de la République a fustigé les entrevues qui ont lieu entre plusieurs personnes et dirigeants en Tunisie avec des responsables étrangers sans coordination préalable avec le ministère des Affaires étrangères.

» Il n’y a qu’un seul Etat et une seule politique étrangère en Tunisie », a lancé le chef de l’Etat, insistant sur la nécessité « de mettre fin à de telles pratiques qui entravent le bon fonctionnement des rouages de l’Etat ».

Kais Saied a également abordé la question des fonds détournés à l’étranger, d’autant, a-t-il dit, que plusieurs pays ont procédé de nouveau au gel de ces avoirs et ont exprimé la disposition à les restituer à la Tunisie sous forme de projets d’investissement en faveur du peuple tunisien.