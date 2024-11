Kaïs Saïed s’entretient à Carthage avec le ministre de l’Investissement en Arabie Saoudite

Le président de la République Kaïs Saïed s’est entretenu, samedi matin, au Palais de Carthage, avec le ministre de l’Investissement en Arabie Saoudite, Khaled Bin Abdulaziz al-Faleh.

Lors de cet entretien, le président de la République a évoqué les relations de fraternité, de coopération et de partenariat entre les deux pays, affirmant que la Tunisie œuvre à promulguer de nouvelles législations pour faciliter les procédures d’investissement, baliser le terrain aux investisseurs tunisiens et étrangers et les inciter à lancer des projets dans un climat sain et favorable qui préserve leurs droits et les droits de l’Etat tunisien.

