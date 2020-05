Kaïs Saïed s’entretient au téléphone avec son homologue sénégalais

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, lundi 18 mai 2020, au téléphone, avec son homologue sénégalais Macky Sall.

Les deux chefs d’État ont mis l’accent sur les liens historiques exceptionnels qui unissent les deux pays depuis plus d’un demi siècle, et leur volonté commune de les renforcer dans tous les domaines, tout en considérant ses relations comme un modèle de coopération afro-africaine.

Kaïs Saïed a abordé avec Macky Sall son initiative présentée au Conseil de sécurité des Nations Unies sous forme de projet de résolution visant l’activation de la solidarité internationale pour lutter contre la pandémie du Covid-19.

Saïed a mis l’accent, dans ce sens, sur l’importance de faire bénéficier, tous les pays sur un même pied d’égalité, des médicaments et des vaccins, parce que la santé est un droit inhérent aux droits de l’Homme.

De son côté, le président sénégalais s’est engagé à appuyer ledit projet de résolution, après son étude approfondie par les représentants du Sénégal à l’ONU, indique la présidence de la République.

Lors de cet appel, le président Kaïs Saïed a adressé une invitation à son homologue sénégalais pour une visite officielle en Tunisie. De son côté, Macky Sall a invité le chef de l’Etat à se rendre au Sénégal.

Les deux présidents se sont également échangé les vœux pour l’Aïd el-Fitr, selon la même source.