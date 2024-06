Karim Beguir d’InstaDeep se lance dans l’IA pour l’agriculture 

Bâle, Suisse, 18 juin 2024 – Syngenta Seeds, l’une des principales entreprises mondiales de technologie agricole, a annoncé aujourd’hui une collaboration avec la société d’IA InstaDeep, afin de réunir les capacités de recherche et de développement de traits exclusifs de Syngenta avec la plateforme Large Language Model (LLM) d’InstaDeep pour accélérer le développement de traits de culture offrant des solutions aux agriculteurs.

InstaDeep a développé un modèle de langage de pointe, AgroNT1, formé sur des milliards de nucléotides provenant d’espèces de cultures pertinentes pour l’agriculture, pour interpréter le langage complexe du code génétique. Cette technologie d’IA de nouvelle génération apprend de la nature et a été conçue pour prédire avec précision la manière dont les gènes sont régulés, permettant potentiellement un nouveau niveau de contrôle des traits et de performance des cultures. « Nous sommes ravis de collaborer avec InstaDeep et de mettre en avant les connaissances issues de l’IA avancée pour accélérer l’avancement de notre pipeline de traits exclusifs, nous permettant d’apporter des solutions innovantes et efficaces aux défis auxquels l’agriculture est confrontée », a déclaré Gusui Wu, responsable mondial de la recherche sur les semences Syngenta. « Le potentiel des LLM pour comprendre le langage de l’ADN ouvre de nouvelles opportunités pour obtenir des informations et fournir plus rapidement les caractéristiques dont les agriculteurs ont besoin pour améliorer et protéger les rendements. » « Notre collaboration avec Syngenta Seeds est une étape majeure pour InstaDeep et la science agricole transformatrice que notre équipe d’IA génomique contribue à mettre en place », a déclaré Karim Beguir, PDG et cofondateur d’InstaDeep. « Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de l’IA pour découvrir et fournir de nouvelles caractéristiques essentielles pour faire progresser un système alimentaire plus durable, plus résilient et plus productif. » La phase initiale de la collaboration se concentrera sur la conception de caractéristiques médiées par l’IA pour le maïs et le soja.