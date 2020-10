Kasserine: un couvre-feu entrera en vigueur à partir de 2 novembre

Un couvre-feu d’une semaine a été décrété, au gouvernorat de Kasserine, et entrera en vigueur, à partir du lundi 2 novembre, jusqu’au 8 novembre 2020, a annoncé la commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours de Kasserine.

Ce couvre-feu sera de lundi au vendredi, de 20 h à 05 h du matin, et les samedi et dimanche, de 19h à 05, du matin, à l’exception des personnes qui ont une urgence de santé ou ceux exerçant un travail de nuit.

Il s’agit également de l’interdiction des déplacements entre les gouvernorats sauf exceptions (nécessité de travail, cas justifiés et étudiants), outre la fermeture des cafés et des restaurants, à partir de 16h, avec le respect de la capacité d’accueil fixée à 30% dans les espaces fermés et à 50% dans les espaces en plein air.

La décision de fermeture des bains maure et des marchés hebdomadaires a été prolongée.La commission a décidé également la suspension de la prière dans les mosquées, jusqu’au 15 novembre et d’interdire tous les rassemblements dépassant les 4 personnes dans tous les lieux publics à l’exception des moyens de transport.

Ces décisions entreront en vigueur, à partir du 30 octobre, jusqu’au 15 novembre 2020, ajouté la même source.

La commission a précisé que ces mesures visent endiguer le virus et freiner la courbe de contagion, appelant des citoyens à respecter toutes les mesures. La commission a fait savoir que des sanctions seront prises à l’encontre des contrevenants.

