Kasserine: Vers une grève générale régionale

Dans le gouvernorat de Kasserine, une grève générale régionale sera observée vers la fin du mois de janvier courant (la date proposée est le 26 janvier 2021) et ce à l’appel de l’Union régionale du Travail (URT) à Kasserine.

L’objectif de tenir cette grève est de « défendre les revendications des habitants de la région qui réclament le développement, l’emploi et la création de projets » ainsi que d’inciter « le gouvernement à consacrer une politique équitable de développement et de partage des richesses » avait souligné le SG de l’URT de Kasserine, Sanki Assoudi.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, il a rappelé que la décision d’organiser ce mouvement de protestation a été prise lors d’une réunion, tenue récemment, de la commission administrative régionale de l’Union à Kasserine en présence de représentants de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

