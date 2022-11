L’association « Nakhla » poursuit, en coopération avec le ministère de l’Agriculture, la mise en œuvre du projet de promotion des bonnes pratiques de gestion durable des eaux souterraines à Kébili, financé par l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ). Le projet en question aspire à surmonter un certain nombre de problèmes dont souffre la région, notamment l’épuisement des ressources en eaux souterraines, le manque de valorisation des eaux de drainage agricole, outre le gaspillage des eaux chaudes et la propagation des exploitations agricoles et des puits anarchiques.

L’objectif est également d’instaurer les bonnes pratiques pour prévenir la dilapidation des eaux souterraines dans la région et réduire l’épuisement de l’aquifère, à travers la sensibilisation de la population sur la nécessité d’adopter une gestion durable des ressources hydrauliques. Dans le cadre de ce projet, des visites de terrain ont été effectuées dans de nombreuses oasis, pour sensibiliser les agriculteurs sur la valorisation de l’eau non traditionnelle, notamment l’eau de drainage agricole et l’eau chaude, tout en les exhortant à réduire le forage aléatoire de puits.