Kébili: Poursuite de la réalisation du projet « Manfaa »

L’association Vision pour la citoyenneté et le développement durable à Kébili poursuit la réalisation du projet » Manfaa » et ceci jusqu’à fin 2024.

Financé par l’Union Européenne et l’organisation » I Watch » en partenariat avec les municipalités de Fouar et Rejim Maatoug, le projet concerne l’appui des compétences des deux municipalités et le renforcement de la participation citoyenne dans la gestion locale.

Dans le cadre de ce projet, un comité des affaires foncières a été mis en place en vue d’examiner les problèmes liés aux statuts des terres dans la région qui présentent l’un des principaux obstacles de réalisation des projets publics.

A ce sujet, Amel Haj membre de l’association Vision a fait savoir que l’absence de patrimoine foncier pour la municipalité de Fouar a retardé la réalisation d’un espace familial dans le cadre du projet « Manfaa ».

