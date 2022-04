Kébili-Ramadan : 3630 visites d’inspection sanitaire effectuées

Les services de contrôle sanitaire relevant du gouvernorat de Kébili ont effectué plus de 3630 visites d’inspection durant les trois semaines écoulées du mois de Ramadan dans les différentes délégations du gouvernorat.

Au cours de ces visites, 9 avertissements et 15 procès verbaux ont été rédigés a indiqué le chef de service de l’Hygiène du Milieu et de la Protection de l’Environnement à Kébili, Imed Ben Salah.

Dans le même contexte, 195 échantillons à partir de produits alimentaires ont été prélevés pour effectuer des analyses afin d’en vérifier la qualité, a –t-il encore ajouté.

Selon la même source, les visites d’inspection ont touché essentiellement le secteur des volailles (252), les fruits et légumes (1461) et la viande rouge (184).