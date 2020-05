Le nombre de cas encore porteurs du coronavirus est de 13 seulement dans la région de Kébili sur un total de 108 atteintes enregistrées depuis la découverte du premier cas importé dans la région d’El Kalaa (délégation de Douz nord), a indiqué dimanche, le directeur régional de la santé à Kébili, Jawher Mekni.

Il a expliqué, dans une déclaration, à l’agence TAP, que trois nouveaux cas de guerisons ont été enregistrés, samedi, au centre d’acceuil sanitaire de Monastir, portant ainsi le total des guérisons dans la région à 94, soit 87% du total des atteintes contre l’enregistrement du décès d’une dame âgée originaire de la région d’El Kalaa.

Mekni, a fait savoir que seuls 4 cas de la région séjournent encore au centre d’acceuil de Monastir sur un total de 72 cas transportés vers ce centre en vertu du protocole sanitaire mis en place par le ministère de la santé publique dans le cade de la stratégie nationale de lutte contre le coronavirus, sachant que neuf autres personnes suivent leur traitement à domicile en autoconfinement sanitaire à El Kalaa, sous la surveillance des équipes médicales de la région.

Concernant les préparatifs pour le retour de étudiants, le directeur régional de la santé a souligné que les tests rapides pour le diagnostic du coronavirus débuteront demain lundi pour s’assurer de l’état de santé de tous les étudiants dans la région.

A ce titre, a-t-il dit, trois centres pour le diagnostic sanitaire sont prévus, le premier au siège de l’Institut supérieur des études technologiques (ISET) de Kébili et la direction sanitaire de Douz assurera à son tour le diagnostic au profit des étudiants originaires de cette ville et des villages avoisinants. Une troisième équipe médicale effectuera les tests rapides sur les étudiants de la délégation de Réjim Maatoug sur place pour leur éviter le déplacement de cette région frontalière vers la ville de Kébili.

S’agissant de la fièvre typhoîde, Mekni a indiqué que seuls quelques cas se trouvent encore à l’hôpital régional et dans celui militaire mobile, faisant remarquer le retour à leur domicile de la plupart des personnes atteintes, sachant que le nombre de cas d’atteintes par cette maladie a atteint près de 46 cas, la plupart dans le village de tenbib dans la délégation de Kébili nord.