Kef: 250 infractions économiques relevées

Les services de contrôle économique ont relevé 250 infractions économiques durant le mois d’août dernier, a indiqué lundi à la TAP le directeur régional du commerce Riadh Gasmi.

Par ailleurs et dans le cadre de la rentrée scolaire 2023/2024, l’approvisionnement en livres et cahiers subventionnés sont en cours, a fait savoir le responsable en précisant que plus de 100 mille cahiers subventionnés sont déjà disponibles dans les différentes librairies de la région.

Dans le même contexte, une campagne de collecte de livres scolaire est organisée par la société civile de la région afin de soutenir les familles nécessiteuses à faire face aux dépenses de la rentrée scolaire.

