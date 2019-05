Kef : Du nouveau pour les routes et l’éclairage public

Plusieurs projets participatifs pour l’aménagement des routes et l’éclairage public devront démarrer, la semaine prochaine, dans la ville du Kef, indique, à l’agence TAP, le président de la commission des travaux, membre du conseil municipal, Marwan Manaï.

Ces projets toucheront, en premier lieu, les cités Skhira et Eddir, concomitamment avec le lancement des travaux de maintenance des routes et du réseau d’éclairage public.

Les projets bloqués, depuis 2017-2018, devront, bientôt, voir le jour. Tandis que ceux programmés, en 2019, devront démarrer, l’été prochain, au niveau des cités Bouriou et El Asfouria, après la phase des appels d’offres, en cours, ajoute la même source.