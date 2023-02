Kef-Vague de froid: Distribution de 6 mille bouteilles de gaz par jour

Le directeur régional du commerce au Kef Riadh Guesmi a souligné que plus de 6 mille bouteilles de gaz par jour sont distribuées dans la région, en plus, de 800 bouteilles de gaz importées d’Algérie, notamment en cette période pour surmonter la vague de froid.

Par ailleurs, durant le mois de janvier, 292 infractions ont été enregistrées à l’issue de 2000 opérations de contrôle, a-t-il souligné, ajoutant que les infractions ont trait en particulier à l’absence de facture, le manque de transparence des transactions, le non-affichage des prix, la vente conditionnée et la dissimilation de marchandises.

D’après la même source, les services de contrôle économique de la direction régionale du commerce ont relevé l’année dernière 4 mille infractions suite à 29 mille visites d’inspection effectuées.