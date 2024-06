Kenya : Des manifestants prennent d’assaut le Parlement

Des violences sont en train d’éclater, ce 25 juin 2024, dans la capitale du Kenya. Des manifestants ont pris d’assaut le siège du Parlement, et dans le centre de Nairobi , près de la Cour Suprême, des échauffourées entre la police et les manifestants ont eu lieu. Il y a eu des jets de pierre, et d’après Amnesty international, une réplique à balles réelles de la part des forces de l’ordre. Un premier bilan fait état d’une dizaine de tués.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos circulent montrant des officiers qui transportent deux corps inanimés. Mais il est encore difficile pour le moment d’établir un bilan.

La manifestation était pourtant jusque-là assez pacifique, surtout compte tenu du nombre de manifestants.

Il y a depuis ce mardi matin des tirs de gaz lacrymogènes et l’usage de jets d’eau pour contenir la foule. Mais ça ne l’empêche pas de grossir.

Là où RFI s’est rendue, on continue d’observer des jeunes qui rejoignent par paquets la manifestation. C’est à travers des groupes WhatsApp qu’ils s’organisent, ou bien ils ont reçu des mots d’ordres via d’autres réseaux sociaux.

Tous ces jeunes sont inquiets pour leur avenir. Ils se plaignent du coût de la vie, du chômage, de l’inexistence des services publics. Au final, aujourd’hui, plus que le rejet de la loi de finances, ce que l’on entend dans les cortèges c’est « Ruto must go », « William Ruto doit partir ».

- Publicité-