Khaled fakhfakh acquitté

« J’ai la satisfaction d’annoncer que la Cour d’Appel de Tunis vient de m’acquitter dans la fameuse affaire du communiqué de presse de la fédération tunisienne de l’hôtellerie ( affaire Thomas Cook – avion Condor ) », annonçait l’hôtelier Khaled Fakhfakh qui pousse ainsi un Ouf de soulagement.

Pour rappel, une plainte en pénal avait été déposée contre Khaled Fakhfakh. Et ce, par un patron d’un groupe hôtelier. Ce dernier avait, selon la FTH, tenté de saisir, à l’aéroport de Djerba, un avion de la compagnie Condor, filiale du T.O Thomas Cook. Fakhfakh, avait été condamné en première instance à huit mois de prison. Et ce, en vertu de la loi 86 du Code des télécommunications.