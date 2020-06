Nous apprenons, dans un communiqué de Presse signé par Jalel Hebara et dont Africanmanager a reçu copie, que «le président de l’Hôtel Djerba Golf Resort confirme qu’il a présenté une plainte pénale au procureur de la République tunisienne contre aussi l’actuel Président de la FTH, Monsieur Khaled Fakhfakh, en tant que advisor IEG suite à son implication, qualifiée de fraude et tromperie, pour avoir transmis au PDG de l’hôtel seulement en photocopie deux chèques de 1.200 MLDT par son Account mail IEG en caution émis sur un compte Biat de la société ex-locatrice Ourco One Resort et qui avait récupéré pour le compte du bailleur de l’ex-locataire avec l’endossement et l’aval personnel sans vouloir remettre les originaux des chèques au bénéficiaire, en nous induisant en erreur avec la livraison du notre fonds du commerce Djerba Golf Resort au locataire qui a eu lieu selon contrat en Mars 2013 ensuite annulé par arbitrage en Mars 2015 pour irrégularités administratives et manque de garantie».

Et le PDG de Djerba Golf Resort & Spa d’ajouter que «à ce jour ne sont pas payés les loyers, l’inventaire et toutes les factures d’énergie pour un montant Net de 4.440 MLDT, plus intérêt de retard certifiés par une expertise judiciaire du 5 janvier 2018 et ce malgré le rôle qui occupe aussi aujourd’hui Monsieur K. Fakhkfakh, en tant que président de la FTH, avec complicité de tromperie à son collègue Hôtelier sans vouloir arriver à une solution extrajudiciaire à ce jour, avec les conséquences que nous supportons en tant qu’hôtel fermé depuis décembre 2015 sans pouvoir encore l’ouvrir à temps pour la saison 2018, avec les contrats déjà signés sur le marché Italien ».

Selon la même source, «cette situation d’abus flagrants nous a obligés inévitablement à présenter une plainte pénale au procureur de la République contre tous les acteurs impliqués dans cette sale affaire de fraude et de mauvaise foi au détriment aussi des 150 emplois, de notre patrimoine et du tourisme en cette période qui est déjà très difficile pour les hôteliers Tunisiens depuis 2011 .

On aurait préféré éviter ce scandale flagrant qui implique aussi l’actuel président de la FTH et qui sûrement ne fait pas honneur à la Fédération et au tourisme. Nous avons déjà informé les autorités de l’ONTT et le Ministère du Tourisme en tant qu’Hôtelier Tunisien et aussi en tant qu’investisseur Italien en Tunisie… ».

Communiqué