L’Afrique a une vaste superficie, des ressources abondantes et une population jeune et croissante, et son importance augmente depuis le lancement de la Zone de libre-échange continentale afric[1]aine (ZLECAF) l’année dernière en tant que nouvelle base de production et immense marché unique. Notre gouvernement continue de s’efforcer à établir des partenariats mutuellement bénéfiques et tournés vers l’avenir avec les pays africains, notant les efforts déployés pour croître et prospérer sur le continent.

En mars, le Ministère des Affaires étrangères de la République de Corée et l’Union africaine ont organisé le cinquième Forum Corée-Afrique et adopté la Déclaration de Séoul 2022 et le Cadre de coopération Corée-Afrique 2022-2026 comme documents de résultat, suggérant la direction que prendra la coopération entre la Corée et l’Afrique au cours des cinq prochaines années. En outre, afin d’améliorer nos relations avec l’Afrique pour correspondre au statut international accru de notre pays, nous prévoyons d’organiser prochainement le Sommet spécial Corée-Afrique, qui invitera pour la première fois les dirigeants africains. Notre Ambassade espère qu’à travers la Korea-Tunisia-Africa Business Round Table et la Korea-Tu[1]nisia-Libya Business Meeting, nos entreprises réorganiseront leur stratégie pour entrer en Afrique (y compris en Libye) et amélioreront leur compréhension des tendances de l’industrie dans la région. « Korea-Tunisia-Africa Business Round Table » La Tunisie a un grand potentiel pour servir de bastion pour la promotion de la coopération économique triangulaire en Afrique.

La Tunisie est géographiquement liée à l’Europe, au Moy[1]en-Orient et à l’Afrique, dispose d’une main-d’œuvre de haute qualité, a un certain nombre d’accords économiques régionaux en Afrique et a une expérience multilatérale réussie, y compris quatre éditions du FITA. De plus, notre Ambassade organisera un Dîner Gala de Networking et Présentation de l’Expo Universelle 2030 Busan, Corée.

En effet, l’accueil de l’Expo Universelle 2030 à Busan jouera un rôle important dans l’évolution de la Corée et de l’Afrique vers un « avenir meilleur ». Sous le thème « Transformer notre monde, naviguer vers un avenir meilleur », la Corée organi[1]sera l’Expo Universelle 2030 Busan sous trois sous-titres. Premièrement, une vie durable avec la nature. La Corée cherche à parvenir à une économie à faible émission de carbone et renforcera sa coopération avec l’Afrique, notamment en partag[1]eant les énergies renouvelables et les technologies vertes. Deuxièmement, la technologie au service de l’humanité.

La Corée renforcera la coopération avec les régions africaines liées à la transformation numérique afin de réduire la fracture numérique. Troisièmement, c’est une plateforme de soin et de partage. Profitant de l’expérience de la Corée dans la transition de pays bénéficiaire à pays donateur, nous partagerons des expériences connexes avec la région africaine pour surmonter les défis mondiaux.

M. KIM Young-ju, Président du Comité de la candidature de l’Expo Universelle 2030 Busan, se rendra en Tunisie avec une délégation de 60 personnes (dont 30 entreprises coréennes) y compris en provenance de la ville de Busan (Mme PARK Eun-ha, ambassadrice des relations internatio[1]nales de la ville métropolitaine de Busan), Korea Africa Foundation (M. le Président LYEO Woon-ki) et la Banque coréenne d’import-export. De plus, le groupe de rock Kardi, qui est en visite en tant que membre de la délégation, prévoit de donner une représentation lors du dîner de gala du jeudi 26 mai 2022. L’Afrique connaît une croissance constante basée sur ses ressources naturelles abondantes et sa volonté de développer l’économie.

L’Ambassade de la République de Corée en Tunisie organisera une série d’événements économiques en collaboration avec le Tunisia-Africa Business Council (TABC), la Chambre de com[1]merce Tuniso-Coréenne (CCTC), la Korea International Trade Association (KITA) pour promouvoir la coopération économique triangulaire entre la Corée, la Tunisie et l’Afrique (y compris la Libye) à l’hôtel Laico à Tunis, le jeudi 26 mai. Le premier événement organisé par notre Ambassade est la Korea-Tunisia-Africa Business Round Table (16h-18h, salle Oya), la Korea-Tunisia-Libya Business Meeting (11h00-13h00, salle Salambo), et le Dîner Gala de Networking et Présentation de l’Expo Universelle 2030 Busan, Corée (20h-22h, salle Oya). Ces événements se tiendront conjointement avec l’événement FITA (Financing Investment & Trade in Africa, les 25 et 26 mai, hôtel Laico) organisé par le Tunisia Africa Business Council (TABC). Plus de 2 000 hommes d’affaires et responsables gouvernementaux de plus de 40 pays d’Afrique y sont attendus.