La 3ème édition du Mois du Consommons local officiellement lancée au Bénin

La Ministre de l’Industrie et du Commerce, Shadiya Alimatou Assouma, a procédé au lancement officiel de la 3ème édition du « Mois du Consommons local ». C’était le mardi 11 octobre 2022 à la Place de l’Étoile Rouge de Cotonou devant un parterre de personnalités.

« Consommation des produits locaux, un levier d’accroissement des investissements productifs, de développement et d’intégration régionale : Focus sur la promotion des produits issus de l’élevage et de la pêche ». C’est autour de ce thème que la Ministre de l’Industrie et du Commerce, Shadiya Alimatou ASSOUMAN a procédé au cocktail de lancement de la 3ème édition du «Mois du Consommons local».

Occasion pour la Ministre de rappeler que le Bénin s’est engagé résolument et durablement dans le sens d’opérer un changement irréversible des modes de consommation en cas extravertis de nos populations. Ceci, en conformité avec la recommandation de l’UEMOA de faire la promotion des produits de l’Union durant le mois d’octobre. À l’en croire, depuis trois ans, elle a pu constater l’adhésion progressive des entreprises et des populations en général à cette noble activité. D’ailleurs, cette édition consacre une place de choix aux produits issus de l’élevage et de la pêche (un sous thème de la thématique de l’UEMOA).

Profitant de l’opportunité, la Ministre de l’industrie et du Commerce, Shadiya Alimatou ASSOUMAN a remercié le Président Patrice TALON pour les efforts considérables dans la lutte contre la cherté de la vie et sa vision anticipative déclinée sur le PAG 2021-2026 qui déploie de vastes projets de résilience à travers la promotion des potentialités locales. « Le projet de construction du nouveau port de pêche artisanal à Cotonou viendra mettre fin à notre dépendance de l’importation de produit de pêche », va-t-elle souligner. Selon les propos de la Ministre, cette construction va créer de nouveaux emplois et de revenus pour les acteurs de cet écosystème.

La 3ème édition du Mois du Consommons local va mettre en lumière toutes les merveilles de l’élevage et de la pêche dont dispose le Bénin. C’est pourquoi, la Ministre invite à cette belle aventure qui va désormais entrer dans les habitudes à consommer tous les produits locaux.

Démarrée depuis le 1er octobre 2022, cette édition est meublée de plusieurs activités étendues à tous les départements du pays. Notamment des expositions vente des produits locaux, des stands, des caravanes, des activités professionnelles (atelier pédagogique avec les étudiants de Sémè-City), des panels, un focus sur le sous-secteur de l’élevage, …etc.

Notons que cette édition du Mois du Consommons local va connaître son épilogue, le 25 octobre 2022 à travers un cocktail de clôture.