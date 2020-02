La BAD anticipe une croissance de 6% pour le Niger en 2020

Dans son rapport sur les perspectives économiques en Afrique en 2020, la Banque africaine de développement (BAD) s’est montrée optimiste sur la situation économique du Niger. L’institution financière projette pour le pays une croissance d’environ 6 % en 2020, nous apprend Ecofin.

« Ces perspectives favorables sont, en grande partie, liées au soutien des bailleurs de fonds ainsi qu’à l’accélération des investissements directs étrangers (IDE), en particulier dans des secteurs stratégiques tels que le pétrole », explique la BAD dans son rapport. Et l’avancement des grands projets structurants comme le projet de barrage de Kandadji et la construction de l’oléoduc devraient soutenir les investissements et l’expansion à terme de la production et des exportations de pétrole.

Également, « la consolidation des institutions démocratiques et le fort engagement du gouvernement pour atteindre ses objectifs de développement constituent l’atout du Niger pour maintenir une trajectoire de croissance élevée au cours des prochaines années », soutient la BAD.

Cependant, la croissance au Niger reste exposée à plusieurs risques. Entre autres, l’insécurité et la fermeture partielle des frontières du Nigeria qui affectent l’économie du pays. Par ailleurs, la forte dépendance aux financements extérieurs et la faible capacité d’exécution des grands projets pourraient conduire à des dérapages macroéconomiques, selon la BAD.