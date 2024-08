La Banque africaine de développement lance 54 rapports pays

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a lancé des rapports nationaux (Country Focus Reports) destinés à approfondir le dialogue politique sur les performances et les perspectives macroéconomiques des différents pays et à servir d’outil indispensable aux décideurs politiques, aux gouvernements et aux partenaires de développement.

Le rapport sur les Perspectives économiques en Afrique, publié chaque année, fournit des données et des analyses actualisées sur la croissance du continent, permettant aux décideurs africains de prendre des décisions en connaissance de cause.

Les performances et les perspectives de croissance varient entre les 54 pays africains couverts par le rapport, reflétant les différences de structure économique, de dépendance à l’égard des produits de base et de politiques.

Les rapports 2024 évaluent les expériences des différents pays en matière d’accès aux financements nécessaires pour financer leur transformation structurelle et appellent à une refonte de l’architecture financière mondiale pour aider à redresser les économies africaines.

Kevin Chika Urama, économiste en chef et vice-président pour la gouvernance économique et la gestion des connaissances au sein du Groupe de la Banque africaine de développement, a déclaré : « Les rapports formulent des recommandations audacieuses pour le financement de la transformation structurelle au niveau national par le biais de réformes de l’architecture financière mondiale afin de mieux répondre aux besoins croissants de financement du développement des pays africains, exacerbés par des chocs mondiaux et nationaux récurrents.

Les 54 rapports documentent les besoins et les lacunes en matière de financement, ainsi que les insuffisances du système financier mondial actuel pour soutenir la transformation structurelle de l’Afrique jusqu’en 2063.

Ces rapports contiennent des politiques pragmatiques (à court, moyen et long terme) pour accélérer la croissance économique et la transformation structurelle des pays africains. Ils fournissent également aux gouvernements et aux investisseurs potentiels des données actualisées et précises pour éclairer les décisions en matière de politique et d’investissement.

- Publicité-