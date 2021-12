La Banque de Tunisie achète de l’Air Liquide à coups de MDT

A trois reprises en novembre dernier, directement ou indirectement via son véhicule financier Tunisie Placements Sicaf, la Banque de Tunisie a fait trois achats de blocs d’action de la société Air Liquide. C’est ainsi que le 24.11.2020 (31.476 actions) la banque a déboursé plus de 3,435 MDT, et le même jours la même somme via Placement Tunisie Sicaf (31.476 actions aussi). Le 11 novembre, la BT avait fait directement l’acquisition de 51.156 actions d’Air Liquide pour la somme de plus de 5,437 MDT. Au total et à trois reprises, la BT a acquis 114.108 actions pour le montant de plus de 12,129 MDT.

Notons qu’au 30 juin dernier, à mi- exercice 2021, l’entreprise où le Français « Air Liquide International » à 59,11 % d capital, ainsi que la Banque de Tunisie à 16,41 % et « BNA Participations » sont les trois plus gros actionnaires, signait un résultat net après impôts de plus de 13,284 MDT, presqu’égal au résultat net de tout l’exercice 2020, avec 13,380 MDT, après avoir augmenté de plus de 5 MDT ses revenus par rapport aux 6 premiers mois de l’exercice 2020.