La Banque islamique confirme une lettre de crédit en faveur du Groupe Chimique Tunisien

La Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC), membre du groupe de la Banque islamique de développement (BID), a conseillé et confirmé la première lettre de crédit autonome en faveur du Groupe Chimique Tunisien dans le cadre de la facilité de confirmation de la LC récemment approuvée.

La lettre de crédit (LC) qui a été émise par City Bank Ltd Bangladesh a facilité l’expédition en temps voulu d’engrais de la Tunisie vers le Bangladesh, un flux commercial intra-OCI. L’importation permettra au Groupe Noapara, l’importateur, de faciliter la fourniture nationale d’engrais très recherchés par les agriculteurs pour la production d’aliments de base pour le pays.

Le nouvel instrument autonome de confirmation de la LC de la SIFC est ouvert à tous les segments de clients mais vise principalement les PME, en fournissant aux exportateurs une atténuation des risques pour leurs ventes aux importateurs des pays membres de l’OCI.

Commentant l’importance de la transaction, Hani Salem Sonbol, directeur général de la SIFC, a déclaré que cette dernière « est ravie d’avoir franchi une nouvelle étape cruciale dans l’amélioration des produits et solutions de financement du commerce visant à soutenir les clients du secteur privé, grâce à un partenariat avec les institutions financières locales, pour faire progresser les opérations commerciales et améliorer les moyens de subsistance ». « La facilité de confirmation de la LC fournie à la City Bank Limited a facilité l’approvisionnement en engrais, qui est essentiel pour la sécurité alimentaire du Bangladesh. L’agriculture est le plus grand secteur d’emploi du pays, employant environ 38 % de la main-d’œuvre nationale et l’importation en temps voulu d’engrais du Groupe Chimique Tunisien contribue à sécuriser et à soutenir ces emplois ».

Le produit de confirmation de LC de la SIFC est structuré de manière à permettre aux exportateurs d’obtenir l’assurance d’une institution financière multilatérale pour garantir le paiement tout en atténuant les risques de crédit et les risques pays des banques émettrices de LC.