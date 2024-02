Avec Ferid Belhaj, Fethi Nouri prône la coordination des politiques, budgétaire et monétaire

Le Vice-président de la Banque Mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Férid Belhaj a souligné que son institution demeure « prédisposée à continuer à jouer son rôle de partenaire de long terme auprès de la Tunisie, à poursuivre son appui au processus de réforme et de développement socio-économique et à soutenir le plan de développement du pays pour une croissance inclusive et durable ».

Avec le nouveau Gouverneur de la BCT, Belhaj qui lui rendait visite a échangé sur la situation économique en Tunisie, et les perspectives de la coopération technique entre la BCT et la Banque mondiale. Les discussions ont également porté sur l’importance des réformes portant sur le développement des énergies renouvelables, tout en insistant sur le rôle que devraient jouer les institutions internationales dans la mobilisation et l’allocation des ressources financières adéquates à cette fin.

A cette occasion, le gouverneur de la BCT a fait savoir que les enjeux pour la Tunisie durant a prêché « une meilleure coordination des politiques publiques, budgétaire et monétaire, demeure une condition sine qua non pour relever les défis économiques et sociaux », a-t-il souligné. Il a, par ailleurs, mis en exergue les efforts fournis par les autorités tunisiennes pour maîtriser les déséquilibres macroéconomiques comme en témoignent la nette amélioration du secteur extérieur ainsi que la réduction des pressions inflationnistes durant la dernière année.