Nouri: La BCT a pu contenir les pressions inflationnistes

Fethi Zouhair Nouri, gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), a participé, jeudi 30 mai, au panel intitulé « Les banques centrales francophones face à de nouveaux défis : quelles réponses ? »

Dans son allocution, Fethi Zouhair Nouri a présenté l’expérience tunisienne qui a dû faire face à une succession de chocs externes et internes durant les dernières années et le rôle joué par la banque centrale face à ces différents défis, soulignant que la Tunisie a réussi, bien que confrontée à ces défis, à mettre en œuvre des réformes significatives visant à stimuler l’économie.

Il a notamment mentionné les efforts fournis dans le but de stabiliser le cadre macro-économique, de renforcer la résilience de l’économie et d’encourager un environnement propice à l’investissement.

Parmi les principaux défis auxquels fait face la Tunisie, Fethi Zouhair Nouri a insisté sur l’importance de réaliser une croissance économique saine et durable et d’œuvrer pour un environnement plus attractif pour les investissements étrangers. Il a précisé que ces objectifs sont essentiels pour le développement à long terme de la Tunisie et pour améliorer le bien-être de la population.

Le gouverneur a également mis en exergue l’efficacité dont a fait preuve la Banque Centrale de Tunisie dans la conduite de ses politiques monétaires et de change.

En effet, grâce à une politique monétaire rigoureuse et à une gestion efficace des réserves de change, la BCT a, en effet, pu contenir les pressions inflationnistes et assurer une stabilité relative de la monnaie nationale vis-à-vis des principales devises, en dépit d’un contexte économique globalement difficile et entouré d’incertitudes.