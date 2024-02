Fethi Zouhair Nouri nouveau Gouverneur de la BCT

Universitaire et ancien membre du conseil d’administration de la BCT, Fethi Zouhair Nouri, a été ce jeudi 15 février 2024, intronisé Gouverneur de la BCT directement par le chef de tout l’Etat tunisien Kais Saïed. Nouri succède ainsi à Marouane El Abassi dont le mandat prend fin de manière naturelle.

Economiste de renom, et chercheur émérite, Fethi Zouhair Nouri, est titulaire d’une Licence en économie spécialité planification de la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis, Doctorat en finance industrielle à Paris 13, et en économie énergétique à Paris 2, Docteur d’Etat en science économie à la Sorbonne

