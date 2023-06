Tunisie-BM : Un nouveau cadre de partenariat «plus flexible et adaptable aux situations»

Les grandes lignes du nouveau cadre de partenariat stratégique entre la Tunisie et la Banque mondiale pour la période 2023/2027 ont été dévoilées, jeudi 22 juin, au cours d’une conférence de haut niveau tenue à Gammarth, en présence de la Cheffe du gouvernement Najla Bouden, du vice- président de la Banque mondiale pour le Moyen Orient et l’Afrique du Nord, Férid Belhaj, des ministres tunisiens en charge des portefeuilles de l’économie, de la planification, des finances, du commerce, des affaires sociales, outre le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, le président de l’UTICA, et plusieurs ambassadeurs accrédités à Tunis.

La rencontre a marqué « le lancement officiel de ce nouveau cadre de partenariat stratégique d’une durée de cinq ans » entre la Tunisie et la Banque mondiale, dans la foulée du précédent cadre pour la période 2016/2021.

La cheffe du gouvernement s’est félicité du renouvellement de ce cadre de partenariat stratégique avec la Banque mondiale, qui, a-t-elle dit, constitue un des plus grands partenaires stratégiques de la Tunisie, voire le plus important et le plus ancien, dont la première mission en Tunisie remonte à 1959.

Elle a passé en revue les plans et programmes d’action mis en œuvre par son gouvernement pour la relance économique dans tous les domaines en prêtant un intérêt particulier au volet social en tant que préalable à la réussite en matière économique, a-t-elle dit.

La cheffe du gouvernement a émis l’espoir que cette nouvelle stratégie de coopération aidera à libérer le potentiel économique de la Tunisie, objectif auquel tend l’action gouvernementale dans son ensemble.

Pour sa part, Férid Belhaj a affirmé que la Banque mondiale entretient une coopération solide et de longue date avec la Tunisie, ajoutant que cette nouvelle stratégie fixe le cadre sur lequel la BM et la Tunisie pourront intensifier des programmes de nature à libérer le potentiel économique du pays et promouvoir un avenir meilleur pour ses habitants ». Il a déclaré que « la Tunisie a été durement touchée par les multiples crises mondiales mais elle a fait preuve de résilience ».

Alexandre Arrobbio, représentant-résident de la Banque mondiale pour la Tunisie, à qui a échu la tâche d’exposer les grandes lignes du nouveau cadre de partenariat, a indiqué que la Banque mondiale va octroyer à la Tunisie une assistance financière de l’ordre de 2,9 milliards dollars durant cette période pour financer l’ensemble des projets et programmes de développement économique et social convenus d’un commun accord à cet effet par les deux parties.

En annonçant l’évènement dans un communiqué, le 15 juin, la Banque mondiale avait assuré que « ces programmes aideront à libérer le potentiel économique de la Tunisie, pour la réalisation d’une croissance inclusive et durable de la Tunisie».

Redressement des PME

Les objectifs de tous ces projets et programmes visent notamment le renforcement du capital humain de la Tunisie, la création d’emplois de qualité, l’amélioration de la résilience aux changements climatiques et la réduction des émissions de carbone.

Aussi, une attention particulière sera accordée aux énergies nouvelles et renouvelables, à l’économie bleue, à la sécurité alimentaire, à l’eau, à la protection sociale, à la dimension « genre » de manière à accroitre l’intégration des femmes et des jeunes dans le monde du travail.

Commentant ce nouveau cadre, le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Saied, a souligné que « nous aspirons, grâce à ce partenariat, à faire progresser la protection sociale, l’éducation, la santé, et l’amélioration du climat des affaires afin de stimuler l’innovation ainsi que la croissance verte tout en réduisant les disparités régionales et en favorisant l’inclusion sociale ».

Dans ce cadre, les PME tunisiennes vont devoir jouer un rôle essentiel dans la réalisation de tous ces objectifs.

Une partie des travaux de la conférence a été consacrée à ce thème.

En effet, au mois de février dernier 2023, le Conseil d’Administration de la BM a approuvé un prêt de 120 millions de dollars en faveur de la Tunisie, au titre du Projet d’appui au redressement économique des PME. Ce projet vise à remédier aux problèmes de liquidité auxquels sont confrontées les entreprises tunisiennes, en finançant des lignes de crédit à long terme qui seront rétrocédées par le ministère des Finances aux institutions financières participantes pour l’octroi de prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) éligibles.

« Les PME jouent un rôle clé dans l’économie tunisienne. La pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine ont entraîné des déséquilibres macroéconomiques en Tunisie qui ont exacerbé les difficultés rencontrées par les PME et affaibli leurs performances et leur santé financière, a expliqué Alexandre Arrobbio. Grâce à ce projet et à d’autres programmes d’appui au secteur financier, la Banque mondiale, en collaboration avec ses partenaires, poursuit son soutien au plan de relance du gouvernement tunisien. Ce plan comprend la réalisation de réformes cruciales visant à renforcer la réglementation et le contrôle du secteur financier, développer davantage l’infrastructure financière et promouvoir une inclusion financière plus large. »

Une partie des travaux de la conférence a été consacrée à ce volet relatif au redressement des PME tunisiennes afin qu’elles soient à la hauteur des espoirs fondées sur elles.

Elmed et économie bleue

Le gouvernement tunisien et la Banque mondiale vont poursuivre, également, leur coopération pour le développement de l’économie bleue en Tunisie. Ainsi, la Banque mondiale a mobilisé le fonds fiduciaire PROBLUE en vue d’entreprendre la deuxième phase de l’assistance technique, qui consistera en une série d’analyses et de conseils sur les politiques institutionnelles, la promotion de l’investissement public et privé, ainsi que l’appui d’un dialogue stratégique et opérationnel avec les acteurs concernés.

La Tunisie pourrait devenir un hub régional dans ce domaine, à la faveur notamment du projet Elmed relatif au raccordement électrique entre la Tunisie et l’Europe via l’Italie, au niveau du Sud tunisien, et la création d’un Centre d’excellence régional pour la formation en matière d’énergies renouvelables, à Tataouine, dans le Sud tunisien.

La conférence a enregistré d’ailleurs la signature d’une convention de financement de ce projet entre la Tunisie et la Banque mondiale.

Reste qu’au-delà de ce partenariat fécond et de longue date entre la BM et la Tunisie, des analystes aiment garder certaines distances, signalant, entre autres, l’absence d’une évaluation approfondie des résultats des précédents cadres de partenariat.

Dans cet esprit, l’universitaire Olfa Berrich, exerçant au Canada, a écrit, dans un récent article sur un site tunisien, que « La BM n’a pas fait d’évaluation préalable de ses actions passées en Tunisie. Pour une dizaine de cadres de partenariat avec la Tunisie, aucun n’a été évalué de façon neutre, objective et transparente.

« Les Tunisiens et les Tunisiennes aimeraient voir ces évaluations et constater de leurs propres yeux où sont partis les milliards de dollars prêtés à la Tunisie par la Banque mondiale, durant la dernière décennie… Quels sont les résultats obtenus en matière d’emplois, de croissance et de bien-être?

« C’est important de faire le point avant d’aller plus loin! C’est important de restaurer la confiance et tourner la page à ces hauts et bas qui caractérisent les humeurs et les liens tumultueux qui associent la Tunisie à la Banque mondiale! »

A cet égard, Alexandre Arrobbio, a admis que les résultats du précédent cadre de 2016/2021 ont été en deçà des attentes, soulignant que le nouveau Cadre sera plus flexible et adaptable aux situations ».

