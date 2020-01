La Biat lance un Obligataire subordonné, pour renforcer ses fonds propres

L’Assemblée Générale ordinaire de la Biat, réunie le 24 mai 2017, avait autorisé l’émission par la banque d’un ou de plusieurs emprunts obligataires ordinaires et/ou subordonnés pour un montant global maximum de 300 millions de dinars sur une période de trois ans.

Le montant total du présent emprunt est fixé à 80 millions de dinars susceptible d’être porté à un montant maximum de 105 millions de dinars divisé en 800 000 obligations susceptibles d’être portées à 1 050 000 obligations de nominal 100 dinars.

L’émission de l’emprunt obligataire subordonné «Emprunt Subordonné BIAT 2019-2» permettra à la BIAT de renforcer ses fonds propres et d’améliorer ainsi ses ratios de solvabilité et de concentration des risques, et ce, conformément aux règles prudentielles énoncées par la Banque Centrale de Tunisie et notamment aux nouvelles exigences de la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2016-03 du 29 juillet 2016.