La BIRD accordera à la Tunisie un crédit de 18,3 millions d’euros

La Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, va accorder à la Tunisie un prêt de 18,3 millions d’euros (l’équivalent de 57,6 millions de dinars), afin de l’aider dans ses efforts de lutte contre le virus.

L’accord de prêt conclu à la date du 11 mai courant, a été approuvé jeudi, par le conseil des ministres. D’après le décret de loi relatif à ce prêt, dont une copie est parvenue à l’agence TAP, le remboursement de ce prêt dont le taux d’intérêt est fixé à 0,5% (Euribor+ spread fixe) se fera sur 15 ans, avec une période de grâce de 3 ans. Ce prêt vient appuyer le plan national de lutte contre le Coronavirus mis en place par le ministère de la Santé et dont le coût d’exécution a été estimé à 157 millions de dollars.

Il est à rappeler qu’un accord de prêt de 89 millions d’euros conclu entre la Tunisie et la banque internationale de reconstruction et de développement (BIRD) a été adopté à l »Assemblée des représentants du peuple (ARP). Et ce, le 12 mai 2020, avec 92 voix favorables, 31 abstentions et 9 opposition à l’ARP.



Ce crédit est une contribution au financement du programme électronique du gouvernement, dans le but d’appuyer la transformation digitale des services administratifs.



Rappelons, aussi, que cet accord conclu le 30 janvier a été ratifié par le Parlement aujourd’hui. Il sera réalisé pendant la période 2020/ 2024.