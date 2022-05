La BNA participe et apporte son soutien à la 5ème Conférence Internationale FITA 2022

Organisée par le Conseil d’Affaires Tuniso-Africain (TABC) les 25 et 26 mai 2022 sous le thème « Financing Investment & Trade in Africa », cette édition verra la participation d’environ 2000 participants en provenance de 40 pays.

Cet évènement offre l’opportunité aux institutionnels et aux opérateurs économiques de rencontrer la fine fleur de la finance internationale, les bailleurs de fonds panafricains et les fonds d’investissement pour discuter des mécanismes financiers de relance de l’économie africaine, des outils de développement du commerce Interafricain et des leviers de l’investissement sur le continent.

La participation de la BNA, à cet évènement valorisant et riche en opportunités, aura principalement pour objectif de contribuer à la facilitation de l’accès aux entreprises et PME tunisiennes aux marchés africains et à l’établissement des relations avec les centres de compétences et les groupes de réflexion.

L’objectif s’étend aussi à la promotion des exportations tunisiennes ainsi que les investissements par le biais des relations entrepreneuriales et commerciales entre les agents économiques tunisiens et africains.

Dotée d’une expérience de plus de 62 ans et d’une expertise dans tous les métiers de la banque, la BNA demeure un partenaire privilégié pour un accompagnement adéquat des entreprises et PME tunisiennes sur le développement de leur activité à l’international, notamment sur le marché africain, ainsi que sur le bon déroulement de leurs opérationsfinancières internationales.

L’internationalisation des entreprises tunisiennes à travers la mise en place de mesures et de mécanismes d’appui constitue le premier levier de croissance économique, notamment dans cette conjoncture difficile à laquelle fait face notre pays.

Il y a lieu de rappeler aussi que les exportations tunisiennes doivent se renforcer tant au niveau du marché européen, principal partenaire de la Tunisie (75% des échanges commerciaux bilatéraux), qu’à celui africain qui ne représente que 10% du total des exportations, dont 2,6% seulement sont destinés à la région de l’Afrique subsaharienne. L’approche de la BNA est de développer un modèle d’accompagnement, de financement et de soutien des entreprises tunisiennes orienté vers l’internationalisation, avec une attention particulière pour le marché africain.