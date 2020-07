La Bourse de Tunis s’enfonce dans le rouge, mercredi

La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mercredi, 15 juillet 2020, 2019 sur un territoire négatif, le TUNINDEX ayant perdu 0,24% à 6 574,62 points dans un volume total de 3,682 millions de dinars. Le titre TUNINVEST-SICAR a réalisé la plus forte hausse de la séance avec une progression de 5,94% à 5,88 dinars(D), selon les données publiées sur le site de la Bourse de Tunis.Dans le vert, le titre STAR a augmenté de 2,99% à 108,22 D , suivi de titre Air Liquide qui a progressé de 2,85% à 72 D.A la baisse, le titre UADH a chuté de 5,63% à 1,34 D, suivi par SOTETEL qui a réalisé un déclin de 4,71% à 4,85 D.Dans le rouge, les titres GIF et ADWYA ont réalisé des baisses respectives de 4,61% et 4,33% à 0,62 D et 3,09 D.