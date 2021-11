La Bourse de Tunis va lancer un Guide de reporting environnemental, social et de gouvernance

La Bourse de Tunis a indiqué lundi, qu’elle va bientôt, lancer un Guide de reporting environnemental, social et de gouvernance (ESG), destiné aux entreprises tunisiennes.

- Publicité-

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance constituent généralement les trois piliers de l’analyse extra-financière. Ils permettent d’évaluer l’exercice de la responsabilité des entreprises vis-à-vis de l’environnement et de leurs parties prenantes (salariés, partenaires, sous-traitants et clients).

Lancé également par le Conseil du Marché financier (CMF) et la fondation Konrad Adenauer Stiftung (KAS), ce guide présente les principes de l’initiative « Bourses durables » (Sustainable Stock Exchanges) des Nations Unies.

Il explique, également, les concepts de base et l’utilité de la démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et du reporting ESG, ainsi que les recommandations pratiques de leur mise en œuvre, tout en laissant aux entreprises une marge d’analyse suffisante pour tenir compte de leurs enjeux propres et de leurs spécificités.

Ce nouveau guide de reporting ESG sera présenté le jeudi 2 décembre 2021, ainsi que les résultats d’une enquête sur l’état des lieux des pratiques et du reporting ESG auprès des entreprises cotées à la Bourse de Tunis.