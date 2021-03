La BTE et la TSB s’insurgent face aux nominations partisanes !

Les syndicats de base de la Banque de Tunisie et des Emirats (BTE) et de la Tunisian Saudi Bank (TSB) ont exprimé leur refus de nominations partisanes ou bureaucratiques à la tête de leurs institutions et réclament des nominations basées sur l’expérience, les compétences bancaires et les capacités de gestion.

La Fédération générale des banques et des établissements financiers, relevant de l’’Union générale tunisienne du travail (UGTT), les syndicats réagissaient à certains noms qui circulent pour être nommés à la tête de ces deux institutions, alors qu’ils n’ont aucune relation avec le secteur bancaire et financier.

En effet, Ils ont exprimé leur refus de ces nominations qui représentent des cadeaux de complaisance et de fin de mission pour certains hauts cadres du ministère des Finances, sans prendre en considération l’intérêt des établissements précités, notamment en cette période de crise, alors qu’ils traversent déjà des difficulties(…).