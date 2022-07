BTE, BTL, TSB et ATB: Le temps des intérimaires

Les résultats financiers publiés pour l’exercice 2021, les AGO ayant donné quitus à tous les administrateurs malgré les pertes, et les indicateurs du 2ème trimestre 2022 rendus publics, la place bancaire tunisienne plonge dans la létargie estivale, sur fond de chaises musicales.

Plusieurs institutions financières, et notamment les anciennes banques mixtes d’investissement dont la reconversion en banques universelles n’a pas toujours donné les résultats escomptés, naviguent à vue, dirigées par des intérimaires.

Jalel Azzouz part à la retraite et laisse vide le siège de DG

Le cas le plus récent est celui de la Banque tuniso-émiratie (BTE). Son dernier DG, Jalel Azzouz, qui devait partir à la retraite depuis avril dernier, a fini par rendre le tablier, et la banque attend toujours la nomination d’un intérimaire, et même deux intérimaires en même temps, croyons-nous savoir. Ce duo, à choisir parmi les hauts cadres de la banque, devrait rester en place jusqu’à ce que le ministère des Finances lance l’appel à candidatures pour le poste de DG de la BTE et qui devrait avoir pour priorité le dossier de rachat de la banque. Le ministère ayant d’autres chats à fouetter (le dossier du FMI et celui du référendum et tout ce qui s’en suivra), on imagine que cela ne saurait se faire avant la fin de l’exercice 2022.

La BTL fait face à un contrôle CNSS et au non respect de plusieurs normes

Dans le même cas, la BTL( banque tuniso-libyenne). Déficitaire l’année dernière de 19,128 MDT après un autre de presque 30 MDT en 2020, et qui avait entamé un programme social par le licenciement de 20 employés en 2021 pour un coût de 3,574 MDT, la banque est actuellement gérée par le DGA Abdelmajid Magouri. Ce dernier, qui a refusé de réponde à notre demande d’explication, aura certainement à gérer les conséquences du dernier contrôle approfondi de la CNSS qui a déjà signifié à la banque une sous-déclaration de 4,356 MDT. Il aura aussi, si le temporaire durait, à redresser des comptes qui ne respectent, ni le ratio de solvabilité, ni le ratio de liquidité, ni le ratio de prudence associé au risque sur la clientèle, ni encore celui du minimum de fonds propres, comme le remarque le commissaire au comptes de la banque.

Les DG changent et les pertes restent

Dans le même cas aussi, la TSB qui est la nouvelle dénomination de la banque Stusid, dont on ne trouve sur le site du CMF que le bilan de 2019, où elle était déjà déficitaire de 2,840 MDT. La banque tuniso-saoudienne est, depuis mai dernier, dirigée par Amel Zaoui en intérim, en attendant l’annonce des résultats de l’appel à candidature lancé par le ministère des Finances. Cette petite banque, dont tout le PNB ne dépassait pas en 2019 les 50 MDT, avait dû augmenter de 70 MDT son capital. On ne sait pas si le ministère des Finances, qui peine chaque mois à trouver de quoi payer les salaires de la fonction publique, pourra suivre. Comme on ne sait toujours pas le montant de ses pertes pour les exercices 20 et 21.

Reste le cas de cette autre banque, mais privée, l’Arab Tunisian Bank. Son dernier DG Ahmed Rjiba a quitté à l’amiable. La banque-mère jordanienne Arab Bank se contente jusque-là de confier l’intérim à Ridha Hajjej. En attendant, les noms se suivent et ne se ressemblent pas sur les réseaux sociaux, pour occuper le poste de DG. Le prochain dirigeant de cette banque qui a fait le cleaning sous Rjiba, aura certainement à confirmer le bon comportement du PNB qui rebondissait de 32 MDT.